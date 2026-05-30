Кардиолог назвал план действий при инсульте на улице

Инсульт может ударить по речевому центру, поэтому перед выходом на улицу пожилым людям следует взять с собой бумажку с контактными данными: написать имя, адрес и телефон. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он посоветовал россиянам не стесняться просить помощи у прохожих в такой ситуации.

«Если пожилой человек идет погулять, то положите во все карманы записочки с обратным адресом — это не столько для него, сколько для людей, которые его могут найти в любом состоянии и всегда могут позвонить [экстренному контакту]. Инсульт может ударить по речевому центру, и человек вообще не сможет ни о чем разговаривать от слова совсем. У него будет заторможена речь и он не сможет ничего высказать, в этом большие проблемы. Если есть возможность говорить, лучше попросите прохожих о помощи, не стесняйтесь», — сказал он.

Кондрахин ответил, как распознать признаки инсульта на улице.

«Если появилась слабость в ноге, в руке, начали спотыкаться — ощущение, что невозможно двигаться, сложности в движении. Если хочется сказать, а рот не слушается, искривление лица появилось — это симптомы инсульта. А ранними симптомам может быть головокружение, ухудшение самочувствия, оно начинается не сразу, до определенного времени», — заявил он.

