Кардиолог раскрыл, что делать при инсульте, если один дома

Инсульт не может появиться резко, ему предшествует ряд симптомов и важно их вовремя распознать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он дал совет, как действовать при инсульте тем, кто живет один.

«Самый хороший способ для одиноких людей договориться, что вы выходите друг к другу или звоните, например, 2-3 раза в день, но в одно и то же время — просто позвонить, сказать, что у меня все хорошо. Это способ профилактики. Если человек куда-то пропал, может быть и дома пропал, не вышел на связь, возможно, у него какие-то неприятности случились. И это состояние можно перенести спокойно, если ты доверился кому-то и просто контролируете [друг друга или вас]. Ключи тоже можно передать», — предупредил он.

Кардиолог раскрыл, как пожилым людям контролировать состояние и не допустить инсульта.

«Для пожилых людей стоит завести тревожную кнопку. Если дома оказался один при инсульте, он нажимает кнопку, которая сразу вызывает кого-нибудь из родственников, либо скорую помощь. Это самый безопасный способ. Также стоит научить человека обращаться с измерительными приборами, потому что инсульт не возникает сразу как состояние, накануне появляются проблемы — давление беспокоит около 2-4 дней, и человек стал себя хуже чувствовать, у него головокружение появилось. Это уже первые звоночки, они не обязательно выльются, но звоночки есть», — отметил эксперт.

Кондрахин посоветовал не бояться регулярно посещать врачей.

«Человек может чувствовать, что у него уже появились первые симптомы — звон в ушах, шаткость походки, головокружение. Когда появляются новые неврологические симптомы, идите к врачу, потому что в некоторых случаях признаки могут реализоваться как инсульт, могут не реализоваться. Но если они реализуются, это будет очень тяжело. Человеку надо, конечно, подготовиться к этому событию, пойти лучше к врачу и заранее об этом сказать», — предупредил он.

