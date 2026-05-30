Ядовитое морское существо с пузырем ужалило юного россиянина на Мальдивах

SHOT: 10-летний россиянин получил ожог от португальского кораблика на Мальдивах
Shutterstock/FOTODOM/Telegram-канал «SHOT»

Отдыхавшего с матерью на Мальдивах десятилетнего россиянина ужалил португальский кораблик. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина оперативно среагировала на случившееся – вытащила сына из воды, нашла поблизости цитрус и выдавила сок на пораженные участки кожи, чтобы кислотой нейтрализовать оставшийся на коже токсин.

В результате не спине мальчика образовался сильный ожог, но других последствий столкновения с опасной медузой не осталось. Сейчас он проходит лечение – аппликации специальных мазей, заживляющих пострадавшую кожу.

Португальский кораблик (Physalia physalis, физалия, или португальский военный кораблик) — симбиоз полипоидных и медузоидных особей, которые функционируют как одно целое. Держится на поверхности воды за счет прозрачного пузыря с газом (пневматофора) диаметром до 30 см. Из-за него физалию могут ошибочно принимать за медузу. Колония обладает множеством ловчих щупалец с огромным количеством стрекательных клеток, яд которых опасен для человека.

Ранее биолог назвала главную опасность кубомедузы.

 
