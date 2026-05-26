Биолог назвала главную опасность кубомедузы

Биолог Трофимова: яд кубомедузы поражает нервную систему, клетки кожи и сердечную мышцу
Яд кубомедуз настолько токсичен, что может вызвать у человека одновременно паралич, остановку сердца и разрушение клеток кожи. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

«Кубомедузы обитают в теплых прибрежных заливах Индо—Тихоокеанского региона, их можно встретить также в южном полушарии у берегов Австралии. В сезон дождей, с ноября по май, медузы мигрируют ближе к берегу. Кубомедуз относят к группе самых ядовитых и опасных животных. Их стрекательные клетки снаружи имееют чувствительный волосок, а внутри — капсула, в которой находится туго свернутая стрекательная нить. При раздражении чувствительного волоска такая нить «выстреливает», и содержащееся в ней вещество парализует или убивает добычу. Яд кубомедуз обладает нейро-, кардио- и дермонекротическими свойствами. Такие токсины воздействуют на организм человека, вызывая паралич, остановку сердца и разрушение клеток кожи. Их действие в 100 раз быстрее, чем действие яда кобры», — рассказала Трофимова.

В случае, если контакт с медузой произошел, биолог рекомендовала незамедлительно обратиться в службу скорой помощи для экстренного введения антитоксической сыворотки.

«В качестве первой помощи рекомендуется полить место ожога уксусом, который угнетает стрекательные клетки. После чего потребуется сердечно-легочная реанимация для восстановления дыхания. Оставшиеся на теле пострадавшего щупальца медуз следует удалить. Стрекательные клетки даже после длительного времени сохраняют способность восстанавливаться», — обратила внимание Трофимова.

До этого в Институт Склифосовского поступила женщина с множественными ожогами от контакта с кубомедузой во время отпуска за границей. У нее появились отек и высыпания на коже, но оказанная на месте первая помощь помогла избежать тяжелых последствий. Однако после возвращения из отпуска состояние россиянки ухудшилось: появились зуд, боль и тошнота. Токсикологи Института Склифосовского оперативно начали комплексное лечение.

Ранее туристов на Пхукете предупредили о появлении опасных медуз прямо на пляжах.

 
