Эксперт раскрыл, может ли фитнес-клуб закрыть абонемент, если тренироваться по пьяни

Фитнес-клубы вправе блокировать абонементы посетителей в случае, если они пришли на занятия в нетрезвом виде, из-за грубых нарушений правил безопасности и экономических договоренностей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. При этом клубы не имеют права блокировать членство при надуманных обстоятельствах, рассказал эксперт.

«Опору дает статья 782 ГК РФ, по которой клуб как исполнитель вправе отказаться от договора, когда обслуживание невозможно продолжать по вине самого клиента. Правила клуба становятся частью договора с момента акцепта оферты, и пункт о расторжении за их нарушение работает, но не безусловно. Поводы, которые суд обычно принимает, привязаны к безопасности и порядку: передача именной карты постороннему, повторные нарушения регламента, просрочка по внутриклубной рассрочке, нарушение техники безопасности, появление в состоянии опьянения, агрессия и угрозы в адрес персонала или других посетителей. Такие основания оцениваются в пользу клуба, потому что защищают остальных клиентов и работу зала. А вот условия, которые ограничивают человека без внятной причины, например запрет фотографироваться в общих зонах или штраф за отказ от дополнительной платной услуги, ничтожны, и блокировку на таком основании суд скорее отменит», — подчеркнул он.

Клуб обязан письменно уведомить клиента о расторжении договора и обосновать причину, сказал Халимов. В ином случае блокировку можно оспорить.

«Клиент защищен процедурой: при блокировке он должен получить уведомление о расторжении с обоснованием и акт о нарушении от администрации. Нет документа — нет и законной блокировки. И тогда посетитель вправе требовать возобновления услуги или возврата денег. Клубу же эта самая процедура помогает: акт со свидетелями и записью с камер переводит спор из слова против слова в плоскость доказанного факта. Симметрично решается и вопрос денег. Если договор расторгнут по вине клиента, возврат за неиспользованный период не презюмируется. Если же клуб отказывается от услуг без виновных действий посетителя, статья 782 обязывает его возместить убытки в полном объеме», — заключил он.

