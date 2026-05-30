В Монголии официально подтвердили вспышку опасного заболевания

На западе Монголии лабораторно подтверждена вспышка ящура — острого вирусного заболевания. Как передает РИА Новости, очаг зафиксирован в сомоне Булган аймака Ховд.

Информацию подтверждает местное издание Zindaa. На текущий момент вирус поразил 35 голов крупного рогатого скота, владельцами которых являются семь семей скотоводов.

В зоне вспышки заболевания находится около 5,5 тысячи голов скота. В районе введен карантин, власти принимают необходимые меры по локализации и ликвидации очага ящура.

«Лабораторные исследования подтвердили вспышку высокозаразного ящура среди животных. В настоящее время 32 коровы из семи домохозяйств заражены, аналогичные симптомы были обнаружены в районе поселения Баян Модин. В городе действуют распоряжения об уничтожении зараженных животных», — пишет Zindaa.

Губернатор граничащего с РФ и Китаем аймака Баян-Улгий ввел карантин, ограничив выезд из него на неопределенный срок и поручив создать 23 КПП для контроля за ситуацией и предотвращения распространения болезни.

Ящур относится к группе антропозоонозов — инфекционных болезней, передающихся от животных человеку. Среди заболевших животных не выживают более 50%. Люди чаще всего заражаются через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, в редких случаях — через мясо.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости зоонозными инфекциями в России.

 
