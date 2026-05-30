В России утвердили новые врачебные специальности

В России официально появятся врачи по здоровому долголетию и нутрициологи
Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, с 1 сентября в стране официально появятся новые специальности — врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Первая должность включена в перечень специалистов с высшим медицинским образованием. Нутрициолог, в свою очередь, вошел в список специалистов со средним профессиональным медицинским образованием.

Одновременно Минздрав решил отказаться от ряда специальностей, которые признаны устаревшими и утратившими актуальность. Их функции планируется передать другим, более широким направлениям деятельности.

С 1 сентября 2026 года прекратится прием на должности врача-акушера-гинеколога цехового врачебного участка, врача-диабетолога, врача-клинического миколога, врача-лаборанта, врача-лабораторного миколога, врача-офтальмолога-протезиста, городского врача-педиатра, подросткового психиатра, подросткового участкового психиатра, участкового психиатра-нарколога, врача-сексолога, врача-сурдолога-протезиста, подросткового терапевта, зубного врача и фельдшера-нарколога.

Кроме того, с 1 сентября 2028 года не будут принимать на работу по должностям врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.

При этом специалисты, которые уже занимают перечисленные должности до вступления изменений в силу, смогут продолжить работу по своей специальности.

