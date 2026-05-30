Деньги и драгоценности на 37 млн рублей отдала мошенникам московская пенсионерка

Московская 72-летняя пенсионерка три месяца общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений и драгоценностей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось со звонка от якобы сотрудника управляющей компании. Неизвестный предложил заменить ключи от домофона, пенсионерка согласилась и назвала свои личные данные. Через некоторое время с женщиной связался лжесотрудник банковского надзора. Он заявил, что ее персональные данные похищены, мошенники получили доступ к счетам, и посоветовал следовать телефонным указаниям, чтобы сохранить деньги.

Пенсионерка почти три месяца снимала со счетов накопления и передавала их курьерам. Взамен она получала якобы уведомления об открытии новых счетов на ее имя. Когда деньги закончились, мошенники убедили женщину, что нужно передать для проверки в следственные органы ювелирные изделия. Москвичка собрала цепочки, кольца, серьги и трое золотых часов, уложила их в сумку и отдала приехавшей к дому женщине, получив «документ» о приеме ценностей. Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей.

