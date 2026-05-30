Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Деньги и драгоценности на 37 млн рублей отдала мошенникам московская пенсионерка

В Москве пенсионерка лишилась 37 млн рублей при замене ключа домофона
Shutterstock

Московская 72-летняя пенсионерка три месяца общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений и драгоценностей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось со звонка от якобы сотрудника управляющей компании. Неизвестный предложил заменить ключи от домофона, пенсионерка согласилась и назвала свои личные данные. Через некоторое время с женщиной связался лжесотрудник банковского надзора. Он заявил, что ее персональные данные похищены, мошенники получили доступ к счетам, и посоветовал следовать телефонным указаниям, чтобы сохранить деньги.

Пенсионерка почти три месяца снимала со счетов накопления и передавала их курьерам. Взамен она получала якобы уведомления об открытии новых счетов на ее имя. Когда деньги закончились, мошенники убедили женщину, что нужно передать для проверки в следственные органы ювелирные изделия. Москвичка собрала цепочки, кольца, серьги и трое золотых часов, уложила их в сумку и отдала приехавшей к дому женщине, получив «документ» о приеме ценностей. Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей.

Ранее красноярская студентка отдала мошенникам 18 млн рублей по коду «Родина».

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!