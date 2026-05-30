Россиянам рассказали, можно ли прийти на церемонию в ЗАГС в необычной одежде

В Управлении ЗАГСов Москвы сообщили об отсутствии дресс-кода для молодоженов
Для женихов и невест не установлен дресс-код в столичных ЗАГСах — пары могут подчеркивать свою индивидуальность в том числе с помощью нестандартных костюмов, но стоит помнить и о рамках приличия. Об этом «Газете.Ru» рассказал замначальника столичного Управления ЗАГС Юрий Бутов.

«Официального дресс-кода для жениха и невесты в московских загсах не установлено. Пара самостоятельно выбирает образ для церемонии регистрации брака и может им подчеркивать свою индивидуальность, в том числе с помощью нестандартных костюмов и стилистических решений. При этом важно помнить, что регистрация брака — это торжественное официальное событие, поэтому по умолчанию рекомендуем соблюдать рамки приличия и выбирать уместный для церемонии внешний вид», — говорится в сообщении.

В 2024 году глава управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в интервью ТАСС рассказала, что сотрудники учреждений спокойно реагируют на необычные костюмы и шутки молодоженов. По ее словам, некоторые пары выбирали образы для росписи в стиле аниме, героев фильмов и сказок. На свадьбе одной из пар в Москве, как рассказала Уханева, друзья жениха пришли в костюмах человека-паука.

В мае 2026 года молодожены из Петропавловска-Камчатского устроили церемонию в стиле скандинавской саги. Жених выбрал синий костюм в северном стиле с кожаным поясом, а невеста — темно-зеленое платье с золотой отделкой и шнуровками. Гости на этой церемонии были одеты в костюмы крысы, чумного доктора, самурая, шута и другие.

Ранее депутат раскритиковал идею о налоговом вычете на свадьбу.

 
