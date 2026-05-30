Соцфонд разъяснил порядок назначения новой семейной выплаты

С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Рассчитывать на выплату смогут родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям.

Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в отделениях Соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги.

Мера поддержки распространяется на родителей, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам, проходили службу либо занимались предпринимательской деятельностью с уплатой НДФЛ по общей системе налогообложения. Получателями могут стать граждане России, постоянно проживающие в стране, если их дети также имеют российское гражданство и живут на территории РФ.

Размер выплаты будет зависеть от суммы НДФЛ, уплаченного с доходов от трудовой деятельности и предпринимательства. При этом получение стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов не повлияет на размер поддержки. Налоги с процентов по вкладам и выигрышей в лотерею при расчете выплаты учитываться не будут.

Большинство сведений Соцфонд получит через систему межведомственного взаимодействия, поэтому дополнительные документы потребуются лишь в отдельных случаях. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней.

По предварительным оценкам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей. Выплата будет назначаться только при отсутствии задолженности по алиментам. При оценке права на получение средств также будут учитываться доходы семьи и имущественная обеспеченность по правилам, аналогичным тем, что действуют при назначении единого пособия.

