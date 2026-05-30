Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Соцфонд разъяснил порядок назначения новой семейной выплаты

Министр Котяков: Соцфонд начнет принимать заявления на семейную выплату с 1 июня
Shutterstock

С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Рассчитывать на выплату смогут родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям.

Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в отделениях Соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги.

Мера поддержки распространяется на родителей, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам, проходили службу либо занимались предпринимательской деятельностью с уплатой НДФЛ по общей системе налогообложения. Получателями могут стать граждане России, постоянно проживающие в стране, если их дети также имеют российское гражданство и живут на территории РФ.

Размер выплаты будет зависеть от суммы НДФЛ, уплаченного с доходов от трудовой деятельности и предпринимательства. При этом получение стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов не повлияет на размер поддержки. Налоги с процентов по вкладам и выигрышей в лотерею при расчете выплаты учитываться не будут.

Большинство сведений Соцфонд получит через систему межведомственного взаимодействия, поэтому дополнительные документы потребуются лишь в отдельных случаях. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней.

По предварительным оценкам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей. Выплата будет назначаться только при отсутствии задолженности по алиментам. При оценке права на получение средств также будут учитываться доходы семьи и имущественная обеспеченность по правилам, аналогичным тем, что действуют при назначении единого пособия.

Ранее стало известно, кому из работающих пенсионеров повысят пенсию с 1 августа.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!