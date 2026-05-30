В Новосибирске спасатели вытащили пьяного мужчину из трехметрового оврага

В Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили мужчину из трехметрового оврага, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

В экстренные службы о произошедшем сообщили очевидцы, экипаж спасателей обнаружил на дне трехметрового оврага нетрезвого горожанина. Мужчина сорвался с высоты и не смог самостоятельно подняться.

Специалисты уложили его на жесткий щит, подняли наверх и передали медикам. Пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Иркутской области девушка сорвалась со скалы во время фотосессии. Девушка встала на высокий скальный выступ, чтобы сделать фотографии. При спуске грунт под ногами обвалился, и она упала с высоты около 100 метров. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не смогли.

Ранее на Камчатке мотоциклист сорвался со скалы.