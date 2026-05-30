«Единая Россия» предложила сделать единые правила пользования платными парковками

«Единая Россия» требует навести порядок с платными парковками в России, заявила член экспертного совета партии по подготовке «Народной программы», кандидат предварительного голосования, Герой России Людмила Болилая.

Она добавила, что в последнее время россияне стали чаще направлять партии обращения о проблемах с платными парковками.

Болилая отметила, что летом вопросы платных парковок становятся особенно острыми.

«Миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить», — сказала она.