СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего под Омском сапбордиста

360: тело сапбордиста Анатолия Бойко обнаружили возле поселка Николаевка
Тело пропавшего сапбордиста Анатолия Бойко обнаружили возле поселка Николаевка. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Журналисты уточняют, что Бойко обнаружили рядом с тем местом, откуда он вместе с возлюбленной, Ольгой Симочкиной, начали заплыв.

Тело девушки обнаружили ранее на берегу Иртыша в Омске.

28 мая стало известно, что в Омске ищут пару — Ольгу Симочкину и Анатолия Бойко, отправившихся на свидание по Иртышу на сапбордах 25 мая. В тот день в городе стояла 30-градусная жара, но вода была еще холодная. В какой-то момент мужчина и женщина перестали выходить на связь. По данным Telegram-канала Baza, длительное отсутствие Ольги заметил ее брат и обратился в полицию.

Известно, что это не первое подобное путешествие для пропавшей пары. В 2025 году они проплыли по Иртышу 30 километров на сапбордах.

Мужчина и женщина вместе были более 20 лет, они вели активный образ жизни.

