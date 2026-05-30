Стаффордширский терьер искусал двух школьников во дворе дома в Чкаловске

В Калининградской области в городе Чкаловске стаффордширский терьер покусал двух девятилетних мальчиков, пес бегал по детской площадке и бросался на игравших детей. Об этом сообщает «Клопс».

Собаку выгуливал 16-летний подросток, пес был без поводка и с намордником, у которого были обрезаны кожаные ремешки, фиксирующие челюсть. Стаффорд около пяти минут носился у подъездов, несколько раз забегал на детскую площадку, а затем набросился на детей.

Одного из мальчиков собака загнала в кусты, схватила за ногу и повалила на землю. Второго школьника собака искусала не так сильно. Мать одного из пострадавших услышала крики, выглянула в окно и увидела как прохожий пытается отогнать животное от детей.

Вскоре во двор пришла хозяйка животного. Женщина предложила принести хлоргексидин, но отказалась назвать свое имя. В травмпункте детям наложили швы и сделали первые уколы для профилактики бешенства. Родители вызвали полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее омичка заразилась бешенством от домашней собаки и не выжила.

 
