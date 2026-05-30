В четыре региона Дальнего Востока вернулась зима

РЕН ТВ: снегопад накрыл Дальний Восток за два дня до начала июня

Зима вернулась на Дальний Восток за два дня до начала лета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, снегопад накрыл сразу четыре региона — Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, а также Республику Саха (Якутию). Местные жители утверждают, что осадки продолжаются до сих пор.

«Снег припорошил детские площадки, машины надели «шапки» из сугробов. В частном секторе снегом завалило теплицы», — говорится в материале.

Как написали журналисты РИА Новости со ссылкой на жителей, в Хабаровском крае сугробы образовались на улицах поселков в Солнечном районе. Также снегопад наблюдался в Ванинском районе. На этом фоне водителей призвали соблюдать особую осторожность на трассе Лидога — Ванино.

Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей и гостей Москвы, что 31 мая в городе ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в последний день лета будет колебаться между +15°С и +17°С, ночью она составит от +6°С до +8°С. Скорость порывов ветра достигнет 6–11 м/с, добавил специалист.

Ранее психотерапевт заявил о всплеске тревожности из-за майского похолодания.