Международный забег дружбы впервые прошел в рамках «Зеленого Марафона»

На двух берегах Амура впервые в рамках благотворительного забега «СберПрайм Зеленый Марафон» прошел международный забег дружбы, сообщает пресс-служба Сбера.

В международном забеге дружбы приняли участие более 4000 легкоатлетов из России и Китая. Они преодолели дистанцию 4,2 км и прошли 1 км северной ходьбой по набережным Благовещенска и Хэйхэ.

Также сотрудники Сбера приняли участие в забеге в Хэйхэ, а китайские бегуны пробежали дистанцию в Благовещенске.

«В год 185-летия Сбера «СберПрайм Зеленый Марафон» в Благовещенске объединил спортсменов из разных стран и собрал в два раза больше участников, чем в прошлом году. Вместе с друзьями и единомышленниками из Китая мы показали, что спорт и взаимопомощь не знают границ», — рассказал председатель Дальневосточного банка Сбера Андрей Черкашин.

Также один из участников забега, член делегации провинции Хэйлунцзян Хо Хун Хо отметил, что спорт помогает объединять людей и поддерживать здоровье.

«Мы собрались на «Зеленом Марафоне» все вместе. Мы из разных стран, но нас объединяет одна цель – здоровый образ жизни», — сказал он.

Организовать мероприятия на двух берегах Амура помогли около 300 волонтеров.

Также в день забега стартовала акция «Спасаем жизни детей вместе со Сбером». За каждый километр, который пробежал участник «СберПрайм Зеленого Марафона», Сбер приравняет к 185 рублям и направит в помощь детям, находящимся в критической жизненной ситуации.

 
