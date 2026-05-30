Москвичей предупредили о неприятных погодных явлениях в последний день мая

В Москве 31 мая ожидаются дожди и грозы. Такой прогноз в беседе с RT дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в столичном регионе уже начали развиваться теплые процессы. Сегодня днем температура в Москве поднимется до +13…+16°С, хотя во второй половине дня небо вновь затянет облаками, и местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ожидается западный и северо-западный, его скорость в дневные часы достигнет 6–11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +6…+8°С. Днем 31 мая воздух прогреется до +15…+17°С. Синоптик предупреждает: дождевые облака усилятся, помимо осадков не исключены и грозы. Ветер сменит направление на более северное, сохранив при этом скорость 6–11 метров в секунду.

Гидрометцентр передавал немного другой прогноз погоды для Москвы и Подмосковья на сегодня: по его версии, температурный фон днем ожидается в диапазоне от +10 до +15°С, а в ночь на воскресенье возможно похолодание до +3°С.

