В Мексике испугались появления нового серийного убийцы

Останки трех женщин обнаружили в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, пользующемся популярностью среди американских туристов. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, первое тело нашли 10 мая в районе Ранчо-Эль-Пирули. Спустя пять дней на обочине шоссе у Мисмалойи обнаружили еще одно тело, а утром 22 мая останки нашли на грунтовой дороге в районе Парке-Лас-Пальмас.

Личности жертв пока не установлены. Известно лишь, что все они — женщины в возрасте от 22 до 35 лет, имевшие татуировки. В публикации подчеркивается, что они были частично раздеты.

В социальных сетях утверждают, что одна из погибших — 22-летняя американка Элизабет Мартинес, жившая в штате Мехико. Информация о ее пропаже поступила в апреле этого года.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время изучают записи с камер наблюдения и анализируют имеющиеся сведения. В Мексике предполагают, что на курорте появился серийный убийца.

