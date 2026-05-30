В Таганроге расширили границы режима ЧС, введенного 27 мая

В Таганроге после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) расширили границы режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного 27 мая. Об этом в своем Telegram-канале написала глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили несколько жилых домов, социальный объект, автомобиль и коммерческие организации. В экстренные службы поступило 21 обращение о повреждении стекол в зданиях и сооружениях.

«В детском саду №94 повреждено окно. Работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада», — говорится в заявлении.

Камбулова подчеркнула, что пострадавшие в результате налета БПЛА в данный момент находятся под наблюдением врачей. Глава населенного пункта заверила, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.

«Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме», — отметила она.

27 мая власти ввели локальный режим ЧС в Таганроге. Причиной послужила атака на город со стороны ВСУ. Тогда в результате ударов была повреждена котельная на улице Циолковского и пострадали два мирных жителя. Еще два человека получили ранения при налете БПЛА в ночь на 30 мая. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

