Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Польше остается популярным русское блюдо, несмотря на политику

РИА Новости: «русские вареники» сохранили популярность среди жителей Польши
Shutterstock

Жители Польши продолжают активно покупать и заказывать «русские вареники», несмотря на напряженный политический фон последних лет. Об этом РИА Новости рассказали представители польского гастрономического бизнеса.

Pierogi ruskie, или «русские вареники», считаются одним из традиционных блюд польской кухни. Их готовят с начинкой из картофеля и творога. Ранее российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, заявлял, что на польском телевидении широко распространена антироссийская риторика, а слова «русский» и «российский» нередко воспринимаются негативно.

Владелец одного из ресторанов Варшавы сообщил агентству, что кулинарные предпочтения людей меняются значительно медленнее политической повестки. По его словам, «русские вареники» по-прежнему входят в число самых популярных позиций меню наряду с мясными и грибными вариантами.

Собеседник РИА Новости отметил, что у многих жителей Польши это блюдо ассоциируется с домашней кухней. Он подчеркнул, что спрос на него остается стабильно высоким как среди местных жителей, так и среди туристов, особенно в выходные дни и во время семейных встреч.

Владелец магазина полуфабрикатов и домашней кухни в центре Варшавы также рассказал агентству о стабильном интересе покупателей к этому продукту. По его словам, ежедневно продаются десятки упаковок, а среди покупателей есть представители самых разных возрастов и профессий.

Предприниматель считает, что популярность блюда связана с его универсальностью, а также с возросшим интересом поляков к национальным гастрономическим традициям. По его мнению, «русские вареники» остаются важной частью польской кулинарной культуры и гастрономической идентичности.

Ранее в России вырос спрос на «домашнюю» кухню в ресторанах, заменяя классическую высокую гастрономию.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!