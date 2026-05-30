Жители Польши продолжают активно покупать и заказывать «русские вареники», несмотря на напряженный политический фон последних лет. Об этом РИА Новости рассказали представители польского гастрономического бизнеса.

Pierogi ruskie, или «русские вареники», считаются одним из традиционных блюд польской кухни. Их готовят с начинкой из картофеля и творога. Ранее российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, заявлял, что на польском телевидении широко распространена антироссийская риторика, а слова «русский» и «российский» нередко воспринимаются негативно.

Владелец одного из ресторанов Варшавы сообщил агентству, что кулинарные предпочтения людей меняются значительно медленнее политической повестки. По его словам, «русские вареники» по-прежнему входят в число самых популярных позиций меню наряду с мясными и грибными вариантами.

Собеседник РИА Новости отметил, что у многих жителей Польши это блюдо ассоциируется с домашней кухней. Он подчеркнул, что спрос на него остается стабильно высоким как среди местных жителей, так и среди туристов, особенно в выходные дни и во время семейных встреч.

Владелец магазина полуфабрикатов и домашней кухни в центре Варшавы также рассказал агентству о стабильном интересе покупателей к этому продукту. По его словам, ежедневно продаются десятки упаковок, а среди покупателей есть представители самых разных возрастов и профессий.

Предприниматель считает, что популярность блюда связана с его универсальностью, а также с возросшим интересом поляков к национальным гастрономическим традициям. По его мнению, «русские вареники» остаются важной частью польской кулинарной культуры и гастрономической идентичности.

Ранее в России вырос спрос на «домашнюю» кухню в ресторанах, заменяя классическую высокую гастрономию.