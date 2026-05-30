Бывшего настоятеля Шаолиня осудили за хищения на десятки миллионов

Народный суд средней ступени города Синьсян в китайской провинции Хэнань приговорил бывшего настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает Reuters.

Суд признал его виновным в хищении имущества, незаконном присвоении денежных средств, а также в даче и получении взяток.

Ши Юнсинь возглавил монастырь Шаолинь в 1999 году. По данным следствия, преступным путем он получил более 300 млн юаней, что составляет почти $44 млн. Помимо тюремного срока бывшему настоятелю назначили штраф в размере 3,5 млн юаней, или около $517 тыс.

Как отмечается, осужденный признал свою вину и отказался обжаловать решение суда.

Первые обвинения в коррупции и неподобающем образе жизни были выдвинуты против него еще в 2015 году. Спустя два года Ши Юнсиня оправдали, однако позднее следователи обнаружили двойную регистрацию под разными именами и 15 дорогостоящих автомобилей, оформленных как имущество монастыря.

Летом 2025 года стало известно о возобновлении расследования, а в ноябре того же года бывшего настоятеля задержали по подозрению в хищениях, незаконном присвоении средств и получении взяток.

После этого Буддийская ассоциация Китая лишила Ши Юнсиня духовного сана. Новым настоятелем монастыря Шаолинь был назначен Ши Иньлэ, ранее возглавлявший Храм Белой Лошади в Лояне. Сам Ши Юнсинь признал, что произошедшее стало следствием его собственных действий.

Ранее в Китае двух бывших министров обороны приговорили к высшей мере наказания за коррупционные преступления.