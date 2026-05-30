В Таганроге после атаки дрона на танкер не зафиксировали утечки мазута

Слюсарь: утечки мазута после атаки БПЛА на танкер в Таганроге не произошло

Утечки мазута в результате атаки украинских дронов на танкер в Таганроге зафиксировано не было. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. Утечки мазута не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Глава региона подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

В ночь на 30 мая над Ростовской областью уничтожили почти 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе атаке подвергся Таганрог, где из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание на территории порта. Более того, один из дронов задел частный жилой дом. Два человека — мужчина и женщина — получили ранения. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Слюсарь пожелал им скорейшего выздоровления и заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Помимо Таганрога, в регионе были атакованы Сальск и Ростов-на-Дону. Часть беспилотников перехватили над Чертковским, Матвеево-Курганским, Тарасовским, Миллеровским, Верхнедонским, Неклиновским и Шолоховским районами.

Ранее в Белгородской области при отражении атак БПЛА пострадали бойцы «Орлана».