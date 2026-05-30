В Забайкалье неизвестный ударил ребенка палкой и сбежал

В Краснокаменске прохожий напал на ребенка с палкой, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск».

Инцидент произошел 28 мая около здания городской администрации. По предварительным данным, мужчина подумал, что к девочке пристают парни, и решил заступиться.

Он попытался отбить ее от возможных домогательств, но промахнулся и случайно попал деревянной палкой по голове подростку и скрылся. Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой, в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские, личность мужчины устанавливается.

До этого в Екатеринбурге женщина напала на школьницу из-за громкой музыки. Девочка шла в школу. Дорогу ребенку неожиданно перегородила соседка. Женщина накричала на ребенка и оттаскала за волосы.

Ранее в Магнитогорске школьник едва не выбил камнем глаз пенсионерке из-за замечания.

 
