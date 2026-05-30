Красноярская студентка отдала мошенникам 18 млн рублей по коду «Родина»

В Красноярске студентка-первокурсница устроила обыск в квартире бабушки из-за несуществующего уголовного дела и отдала мошенникам все накопления. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Неизвестные связались с потерпевшей в начале мая, звонивший мужчина сообщил, что на ее имя получена посылка и попросил назвать код из смс. Студентка продиктовала код, после чего ее личный кабинет на портале «Госуслуги» оказался взломан. Почти сразу с девушкой начали связываться лжесиловики, они заявили, что мошенники оформили на нее доверенность, и теперь она может распоряжаться чужими счетами и спонсировать террористов.

Девушке сказали, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, если она не поможет расследованию. Чтобы избежать наказания, ей велели никому ничего не говорить, постоянно быть на связи, записывать видео и не обсуждать разговор даже с родственниками Чтобы доказать невиновность, студентку заставили провести обыск в квартире бабушки и вывезти средства на проверку.

Следуя указаниям, девушка нашла под кроватью пенсионерки семейные накопления: 24 тысячи евро, 170 тысяч долларов и более двух млн рублей. Общая сумма составила около 18 миллионов рублей. Студентка передала пакет с деньгами курьеру аферистов по кодовому слову «Родина».

На следующий день мошенники потребовали перепроверить деньги у родителей в Братске и купить фальшивые купюры, чтобы подложить их на место утраченных. Только после этого студентка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургская блокадница «задекларировала» у мошенников 10 млн рублей.