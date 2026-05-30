Россиян предупредили, как эконом-точки маскируются под премиум-доставки в агрегаторах

Эксперт Кузьмин: у премиум-доставок еды не может быть скидок 30%

В агрегаторах доставки можно встретить эконом-заведения, маскирующиеся под премиум с завышенными ценами. Как их распознать, «Газете.Ru» рассказал основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин.

По его словам, это не массовый бизнес. «В 2025 году в России закрылось около 35 тысяч заведений общепита, выручка упала на 20–40%. В такой среде невозможно поддерживать убыточную схему с дорогой упаковкой и дешевым содержимым. Ее съедает первая же волна негативных отзывов», — объяснил он. Доля сомнительных кухонь составляет менее 5% рынка.

Формат рассчитан на подмену «дорого равно качественно». Пользователь смотрит на фото, рейтинг и чек. «Накрутить тысячу отзывов в Яндекс.Еде нельзя: отзыв оставляет только тот, кто реально сделал заказ. Это принципиальная разница с Яндекс.Картами или 2ГИС, где индустрия накруток существует», — сказал эксперт.

Важно отличать мошенничество от маркетинга. «Возьмите «Много Лосося»: визуально премиальная подача, дизайн, ощущение качества. По сути это классическая dark kitchen с программой лояльности. Это бизнес-модель, а не обман. Формула современного delivery-бизнеса — дорогая подача и оптимизированная себестоимость», — поделился он.

Юридически это серая зона. «Здесь пересекаются введение в заблуждение и недобросовестная конкуренция. Но доказать сложно. Настоящие основания — расхождение заявленного состава и реального, веса, ингредиентов на картинке и в коробке», — отметил Кузьмин.

С 1 сентября 2026 года Роспотребнадзор вводит новые правила: обязательная электронная книга жалоб, агрегация отзывов в госсистеме «Ваш контроль» и раскрытие адреса кухни, пищевой ценности и сроков годности.

«Главный риск в том, что доверие проседает. Если пользователь получает эконом под видом лакшери, он сомневается во всем сегменте. Дальше страдают честные игроки», — констатировал Кузьмин.

Главный критерий — проверяемый след в офлайне: физическая точка, упоминания в медиа, шеф с именем. Маркеры риска: ценник неадекватен бренду, только стоковые фото, отзывы под копирку, агрессивные скидки 30% (премиум так не продают), странный адрес (гараж, промзона) и «сборная солянка» в меню.

«Если вы не понимаете, кто и где готовит вашу еду, а ценник нерыночный — лучше пройти мимо. Любая непрозрачность — достаточный повод выбрать другое место», — резюмировал эксперт.

