Ветврач объяснила, почему питомцы «мстят» за появление нового члена семьи

Ветврач Фроленко: нельзя наказывать питомца, если он вас «ревнует»
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Питомцы не ревнуют нас в привычном понимании, но могут остро реагировать на изменения в распределении ресурсов – внимания, еды, территории. Как распознать «ревность» и что с ней делать, «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

Собаки – стайные животные, и появление нового члена семьи они могут воспринять как нарушение привычной системы и территории. Питомец может отталкивать от вас второе животное, вклиниваться между вами и агрессивно реагировать на «конкурента». Нередки вялость, потеря аппетита и желание уединиться. Кроме того, собака может «мстить» – грызть вещи и оставлять лужи на полу.

Кошки также воспринимают появление нового питомца как вторжение в их территорию. Питомец может шипеть на нового члена семьи, замахиваться лапой и даже нападать. Оставлять метки на кровати и вещах хозяина, отказываться от еды или навязчиво вылизывать себя до залысин. Кошка также может начать игнорировать хозяина или наоборот агрессивно требовать внимания.

«Питомцы испытывают сильный стресс, тревогу, чувствуют неопределенность. Такое поведение – попытка вернуть контроль над ситуацией и ресурсами, которые они считают своими. Наказание здесь не только бесполезно, но и опасно: оно усилит тревогу и может разрушить доверие к вам», – предупредила Елена Фроленко.

Чтобы процесс адаптации нового члена семьи прошел легче, следует придерживаться ряда правил.

Режим. Постарайтесь сильно не менять сложившийся уклад жизни первого питомца. Гуляйте и играйте с ним в то же время, что и прежде.

Внимание. Уделяйте питомцам одинаковое количество внимания. Также важно, чтобы у каждого из них было личное время с вами – хотя бы 10-15 минут в день.

Разделите ресурсы. У животных должны быть разные миски для еды и воды, а также место для сна и укрытия.

Не заставляйте питомцев общаться, пусть они выстраивают отношения в комфортном темпе. Однако хвалите их, когда они находят общий язык.

«Если же ревность затянулась на несколько месяцев, питомец отказывается от еды, проявляет агрессию, опасную для жизни другого животного или для вас, если появились признаки самоповреждения — обращайтесь к зоопсихологу или ветеринарному врачу», – заключила Елена Фроленко.

