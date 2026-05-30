Россиянам рассказали, что выгоднее в 2026 году: строить дом или купить готовый

Рынок загородной недвижимости в 2026 году стал прагматичным, при этом миф «построить самому дешевле» не всегда подтверждается цифрами, т.к. нужно оценивать не только стоимость коробки, но и полную цену всех процессов, рассказал «Газете.Ru» Станислав Гапеев, технический специалист ТСТН.

По его словам, покупка готового дома — плата за продукт, а не только за материалы. В цену обычно включено: участок и подключение сетей (газ, электричество с заявленной мощностью, вода, подъезд), стоимость строительства (материалы и оплата бригад), премия за готовность (надбавка за возможность въехать сразу).

«Здесь же считаем благоустройство и инфраструктуру, маржу продавца и компенсацию рисков. Главный риск — скрытые дефекты: фундамент, кровля или коммуникации могут потребовать дорогостоящего ремонта. При покупке обязательна строительная экспертиза, чтобы избежать сюрпризов в будущем», — объяснил он.

Строительство «с нуля» же предполагает множество статей, которые часто упускают из виду.

«Например, земля и геология (цена участка, изыскания, подготовка под фундамент, межевание), инфраструктурный минимум (бытовка, временный электрощит, забор — 250-500 тыс. руб.). Также считаем проект и адаптацию (типовой проект 10-50 тыс. руб., индивидуальный — от 150-300 тыс. руб.), фундамент, коробку и кровлю. Кроме того, инженерные системы, отделку и утепление и незапланированные расходы – 10-15% от сметы на переделки и ошибки», — отметил Станислав Гапеев.

Строительство «под ключ» в Москве обойдется в 75 000–95 000 руб. за кв. м (дом площадью 120 кв. м будет стоить около 10,2 млн рублей). В Московской области цены ниже – 65 000–85 000 за кв. м, и аналогичный дом обойдется в 9,0 млн руб. В регионах стоимость еще меньше – 55 000-75 000 за кв. м и порядка 7,8 млн руб. за дом.

«При покупке готового дома стартовые очереди можно приобрести за 8–9 млн руб. за дом 100–120 м² (скидка за ожидание). Но дома в готовом поселке дороже на 20–30%, а цена в Подмосковье – около 10–14 млн руб. На вторичном рынке можно найти варианты за 5–7 млн руб., но часто они требуют серьезного ремонта и экспертизы», — сказал он.

Если у вас есть где жить во время стройки, есть время и готовность контролировать процесс, то стройка может быть дешевле на 10–15% при честном учете затрат.

«Стройте сами, если готовы к году полутора управления проектом и у вас есть навыки или надежный прораб. Покупайте готовый, если важнее время и комфорт — но проверяйте конструктив и документы перед сделкой», — резюмировал он.

