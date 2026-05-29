Видео о спасении семьи в Судже победило на премии ИРИ

Ролик RT «Мой папа — герой», основанный на реальных событиях, стал победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ). Об этом стало известно на церемонии награждения, прошедшей в Москве 28 мая.

Проект получил награду в номинации «Видеоролик до трех минут».

Ролик рассказывает историю многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной ВСУ Суджи в Курской области. В августе 2024 года мужчина под огнем украинских боевиков пешком добрался до собственного дома, где в подвале на протяжении двух суток скрывались его жена и пятеро детей.

Видео посвящено мужеству, ответственности и семейным ценностям.

В RT также сообщили, что 28 мая был опубликован новый ролик — о подвиге Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позицию в ДНР на протяжении 68 дней.

Ранее два проекта RT вошли в число финалистов V Национальной премии интернет-контента ИРИ.