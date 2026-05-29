В России запустили просветительский видеоподкаст о духовности и человеческом выборе

Павел Деревянко стал первым гостем подкаста «Диалоги с Киприаном»
Кадр из видео/Монах Киприан (Бурков)/VK

Актер театра и кино Павел Деревянко рассказал о пережитых кризисах, поиске внутреннего спокойствия, семейной жизни, ошибках и разочарованиях. Признания артист сделал в рамках пилотного выпуска просветительского видеоподкаста «Диалоги с Киприаном», посвященного вопросам веры, жизненных ценностей и внутреннего выбора человека.

По словам Деревянко, ощущение внутреннего покоя пришло к нему после отношений с супругой Зоей Фуць.

«В душе действительно не хватало какого-то покоя. Я искал его в отношениях, и раз за разом все по кругу проходило. Пока не повстречал Зою», — рассказал актер.

В ходе беседы Деревянко также вспомнил историю неудачного сотрудничества с бизнес-партнером, которому доверил крупную сумму денег. По его словам, ситуация привела к долгам и тяжелому эмоциональному состоянию, однако не изменила его отношения к людям.

Отдельной темой стала жизнь актера с матерью его детей Дарьей Мясищевой во время пандемии. Деревянко признался, что именно тогда впервые серьезно задумался о семье и попытался изменить собственную жизнь, однако столкнулся с внутренним кризисом и депрессией.

Автор и ведущий нового проекта — монах Киприан, Герой Советского Союза, полковник в отставке, бывший советник президента России, духовный наставник и общественный деятель.

Новый цикл задуман как серия доверительных разговоров с известными артистами, блогерами, общественными деятелями и лидерами мнений о жизненных испытаниях, поиске опоры и духовном опыте. Как отмечают создатели проекта, «Диалоги с Киприаном» строятся не как классическое интервью, а как глубокий разговор о человеческом опыте, вере, любви и способности сохранить себя в сложных жизненных обстоятельствах.

«Хочется, чтобы зритель через наши встречи узнавал в историях героев себя, понимал, что он не одинок в своих поисках, и находил внутри себя путь к свету и любви. А Бог и есть любовь», — отметил монах Киприан.

 
