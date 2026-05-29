Стала известна судьба мужчин, похитивших подростка в Подмосковье ради выкупа

В Подмосковье вынесли приговоры троим мужчинам, которые похитили подростка ради выкупа. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 августа прошлого года в городе Лыткарино. Злоумышленники на автомобиле подкараулили школьника и под выдуманным предлогом его усадили в салон. Угрожая физическим устранением, преступники потребовали у него деньги за освобождение. Испуганный подросток передал им 12 тысяч рублей, после чего его отпустили. Пострадавший сразу после этого обратился в полицию.

Правоохранители провели свыше десяти допросов и очных ставок. По местам жительства фигурантов прошли обыски, у них изъяли машину. В результате суд назначил подсудимым от пяти до десяти лет лишения свободы. Двое отправятся в колонию строгого режима, третий — в колонию общего режима.

