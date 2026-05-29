В Башкирии увековечили память святителя Луки Крымского

В столице Башкирии на территории республиканской клинической больницы торжественно открыли памятник святителю Луке Крымскому. Средства на него выделили меценаты и волонтеры, сообщили организаторы.

Монумент освятил глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет.

Присутствовавший на открытии помощник президента России Владимир Мединский поделился мнением, что святитель Лука, «наверное, даже смущается, глядя, как много воздается ему почестей, какие добрые слова о нем говорят, сколько ставится ему по всей стране усилиями благотворителей знаков памяти».

«Возможно, он хотел бы, чтобы таким образом мы в его лице отметили всех представителей самой благородной в мире профессии — врачевателя. И чтобы где‑то рядом были памятные доски других замечательных врачей, которые спасают жизни и здоровье наших сограждан, наших родителей, помогают нашим детям. А Лука Крымский бы всю эту дань памяти и уважения нашим медикам просто собой окормлял и объединял. Вот тогда он точно будет счастлив. Пусть это будет первым шагом по пути создания такого места памяти для всех врачевателей наших», — сказал Мединский.



В свою очередь лава республики Радий Хабиров рассказал, что проект увековечивания памяти Луки Крымского в России ведет юрист и общественный деятель Павел Астахов.

«Мы давно друг друга знаем, вместе работали в разное время. Когда он мне предложил поставить памятник святителю Луке, я сразу же согласился и поблагодарил его за данную инициативу. Мне кажется, очень важно, что у тех же врачей, которые здесь, кстати, многие выезжали на территорию специальной военной операции, наверное, на груди будет храниться икона Луки Крымского, которая будет помогать и освящать ваш путь. Мы живем в мире, согласии, поминаем святых, всех святых, которые есть, которые освещают нам путь и дают нам благодать небесную», — сказал Хабиров.

Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Вейно-Ясенецкий, 1877–1961) — выдающийся хирург, ученый, доктор медицинских наук и богословия, автор 55 трудов по хирургии и анатомии, 10 томов проповедей, богословский труд «Дух, душа и тело». Будучи профессором медицины и лауреатом Сталинской премии, он совершал сложнейшие хирургические операции, спасая жизни в самых тяжелых условиях, одновременно неся пастырское слово, укрепляя дух пациентов и коллег.

Мощи святителя хранятся в Троицком соборе Симферополя. В этом году исполняется 65 лет со дня его упокоения и 30 лет со дня его прославления в лике святых Русской православной церкви.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин учредил медаль Луки Крымского. Она вручается медицинским работникам и фармацевтам за высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной помощи, проявление самоотверженности в лечении пациентов в экстремальных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.