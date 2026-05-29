Развитие искусственного интеллекта войдет в народную программу «Единой России»

Развитие технологий искусственного интеллекта станет одним из ключевых направлений технологического раздела народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Сидякин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, из выступления президента России Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме следует, что Россия намерена активно развивать технологии искусственного интеллекта и создавать необходимые условия для их внедрения.

Сидякин отметил, что государство рассматривает ИИ как стратегически важное направление для экономики, науки, промышленности и системы государственного управления.

«Президент видит в искусственном интеллекте прежде всего возможности, а не угрозы», — подчеркнул депутат.

Он также заявил, что речь идет не о сдерживании новых технологий, а об их последовательном и рациональном внедрении в интересах граждан, бизнеса и государства. Такой подход, по мнению парламентария, позволит России сохранить конкурентоспособность в глобальной технологической гонке.

Особое внимание, как отметил Сидякин, необходимо уделять не только разработке собственных ИИ-решений, но и формированию условий для их появления — поддержке научных исследований, подготовке кадров, развитию вычислительных мощностей и энергетической инфраструктуры.

Депутат подчеркнул, что Россия располагает необходимыми ресурсами для этой работы, включая сильную научную школу, интеллектуальный потенциал и энергетическую базу.

По словам Сидякина, Совет по инновационному и технологическому развитию партии уже ведет работу над технологическим разделом народной программы. В числе приоритетов — поддержка отечественных разработчиков, подготовка специалистов и внедрение передовых решений в ключевые отрасли экономики.

Он выразил уверенность, что сочетание государственной поддержки, возможностей бизнеса и научного потенциала позволит создавать конкурентоспособные российские ИИ-решения, востребованные как внутри страны, так и за рубежом.

Сидякин также призвал молодых специалистов, ученых, инженеров и предпринимателей активно включаться в работу по развитию технологий искусственного интеллекта. По его словам, Россия намерена войти в число лидеров мирового технологического развития.

 
