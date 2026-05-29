Сбербанк открыл фонд «БлагоДаря» для поддержки благотворительности

Сбербанк объявил о новой инициативе в сфере благотворительности. Cозданный компанией фонд целевого капитала «БлагоДаря» упрощает прямые пожертвования социальным организациям, таким как школы, вузы, больницы, научные организации, музеи и театры, сообщила пресс-служба Сбера.

У фонда открытый перечень объектов, главное — чтобы объект поддержки имел статус некоммерческой организации (НКО).

В банке напомнили, что целевой капитал (эндаумент) — особый формат благотворительности, при котором деньги направляют выбранной организации не на текущие нужды, а как источник постоянного долгосрочного дохода. Собранные в виде целевого капитала средства инвестирует управляющая компания, зарабатывая доход, и вот его уже тратят на нужды социальной организации.

Долгосрочный характер такого формата благотворительности объясняет условия формирования целевого капитала: он должен составлять не менее 3 млн рублей и создаваться на срок не менее 10 лет.

Инициатором формирования целевого капитала может выступить и физическое, и юридическое лицо.

Через фонд «БлагоДаря» процесс регистрации целевого капитала, требующий серьезной юридической поддержки, значительно ускоряется и удешевляется благодаря цифровому сервису фонда «Раз Два», который предоставляет благотворителю полный цикл услуг: обеспечивает юридическое сопровождение, регистрацию и ведение отчетности целевого капитала, помогает с выбором проверенной управляющей компании.

Как часть экосистемы Сбера, платформа обеспечивает удобную систему онлайн-платежей для благотворителей и возможности для привлечения благотворителей через участие в акциях по ее каналам.

В то же время сервис станет витриной, где можно ознакомиться с перечнем организаций, для которых уже сформированы целевые капиталы и присоединиться к числу его благотворителей. При этом платформа обеспечивает полную прозрачность движения и расходования средств.

«Люди все чаще хотят не просто помогать, а участвовать в долгосрочных изменениях. — пояснил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкин. — Мы создали инфраструктуру, которая помогает быстро открыть целевой капитал и сосредоточиться на главном — поддержать школы, больницы, вузы и другие некоммерческие организации».

На данный момент в России уже зарегистрировано более 400 фондов целевого капитала, аккумулирующие свыше 200 млрд рублей, около 40% из которых связаны с образованием. Сейчас они связаны преимущественно с очень крупными структурами. Фонд «БлагоДаря» делает целевой капитал доступным инструментом для пожертвований обычной школе.

«С «Раз Два» создание целевых капиталов становится понятным и прозрачным процессом, давая качественно новые возможности для их развития, — подчеркнула Юлия Ульянова, генеральный директор фонда «БлагоДаря». — Наша задача — помочь социальным организациям получить этот удобный инструмент долгосрочного развития».

Создание фонда «БлагоДаря» с платформой «Раз Два» стало очередным шагом развития системной благотворительности Сбера, который до этого запустил проект «СберВместе» для поддержки благотворительных проектов и НКО.