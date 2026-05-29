«Альфа-Деньги» стали лауреатом премии «Сравни»

Компания «Альфа-Деньги» стала победителем IV премии «Сравни» в номинации «Проект года» среди МФО, сообщает пресс-служба компании.

Члены жюри, среди которых топ-менеджеры финансового маркетплейса, присудили компании победу в номинации за интеграцию микрофинансовых продуктов в режиме одного окна.

Как отметил генеральный директор «Сравни» Александр Крайник, в этом году в премии отметили компании, которые создают продукты, ставшие частью будущего отрасли.

«Премия «Сравни» — это способ поблагодарить наших партнеров, которые не просто развивают сервисы, а помогают миллионам россиян», — сказал он.

Напомним, премия «Сравни» — профессиональная награда в сфере финансов и страхования, ежегодно отмечающая компании, чьи продукты демонстрируют высокое качество, доверие клиентов и востребованность на рынке.