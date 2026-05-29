Единственная в мире панда-альбинос запечатлена на камеру, пишет Daily Mail.

Редкая полностью белая гигантская панда попала на камеры наблюдения в природном заповеднике Волун в провинции Сычуань. Это единственный известный науке альбинос среди диких гигантских панд.

Впервые необычное животное обнаружили еще в 2019 году благодаря инфракрасным камерам, установленным в горах на высоте около 2000 метров. По оценкам специалистов, сейчас панде около семи лет. В 2023 году ученые установили, что это самец.

Наблюдения показали, что редкий альбинос успешно выживает в дикой природе, находится в хорошей физической форме и нормально взаимодействует с другими пандами. Камеры даже зафиксировали его рядом с самкой и детенышем.

Исследователи отмечают, что белая панда чаще появляется весной — в период брачного сезона. Сейчас специалисты собирают образцы шерсти и экскрементов для анализа ДНК, чтобы выяснить больше о ее происхождении и возможных родственниках.

