В Троицке назвали способы повышения рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости в России к 2050 году нужно поднять до 3,0, заявил председатель ООД «Семья» Андрей Кормухин в рамках III Демографического форума «Семья» в Троицке.

Он отметил, что для достижения такого коэффициента недостаточно денег или льгот.

«Нужно вернуть наше общество в состояние богоцентричности, а не человекоцентричности. Пока человек считает себя мерой всех вещей, семья будет восприниматься как набор услуг и контрактов. Как только центром становится Бог — появляются и многодетность, и жертвенная любовь, и соборность», — сказал он.

Также Заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова зачитала обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который назвал приоритетом политики региона улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи.

По словам епископа Троицкого и Южноуральского Павла, семья является главным источником теплых чувств, определяющих характер человека.

Кроме того, руководитель экспертного управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи Инна Ямбулатова предложила закрепить на федеральном уровне начало человеческой жизни с момента зачатия, чтобы изменить правовой статус эмбриона и создать основу для запрета абортов.

«Мы должны перестать называть детоубийство медицинской услугой. Также необходимо полностью запретить суррогатное материнство», — заявила она.

В рамках форума также прошел круглый стол «Как предприниматели могут помочь в решении демографических проблем России», в котором приняли участие глава Троицка Дмитрий Гатов, координатор движения «Сорок Сороков» в Челябинской области Борис Ваганов и другие. Участники обсудили механизмы поддержки семей, среди которых создание рабочих мест с гибким графиком для родителей, формирование социальных пакетов для многодетных сотрудников и другие.

В итоговую резолюцию форума включили 18 системных пунктов, в которых предлагается отказаться от критериев адресности при назначении выплат, ввести прогрессивную шкалу материальной помощи с рождением каждого ребенка, сохранить льготную семейную ипотеку с возможностью покупки вторичного жилья и другие.

Напомним, III Демографический форум «Семья» прошел в Троицке в рамках IV фестиваля традиционных ценностей «Троица в Троицке».