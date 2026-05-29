В России проведут гастропроект с участием мишленовских шеф-поваров

Оператор мобильной связи T2 и международный ресторанный гид GreatList объявили о запуске гастрономического проекта Great Selection Guide. Он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в период с 29 мая по 30 июня и объединит специальные меню от зарубежных шеф-поваров, городские гастрономические маршруты и тематические рейсы поездов «Сапсан», сообщили организаторы.

Уточняется, что проект охватит более 30 ресторанов двух столиц. Участниками стали заведения, рекомендованные гидом GreatList, а также шеф-повара из Лиссабона, Дубая, Шанхая, Гонконга, Дохи и Кейптауна. Среди них — обладатели звезд Michelin и участники международных рейтингов The World's 50 Best Restaurants, Gault&Millau и других профессиональных гастрономических списков.

В рамках проекта посетителям предложат специальные блюда, разработанные иностранными шефами совместно с российскими ресторанами.

Кроме того, для жителей и туристов подготовлены тематические маршруты по Москве и Петербургу, посвященные различным культурным и гастрономическим локациям.

Отдельным направлением станут гастрономические рейсы «Сапсана» между Москвой и Санкт-Петербургом в дни Петербургского международного экономического форума. Впервые в скоростных поездах пассажирам предложат специальные гастрономические сеты от шеф-поваров ведущих ресторанов двух городов.

В проекте участвуют, в частности, шеф-повара Андрей Шмаков, Ликарион Солнцев и Дмитрий Решетников. В дальнейшем организаторы планируют привлечь к железнодорожному формату и иностранных шеф-поваров.

По данным GreatList, проект рассматривается как часть долгосрочного сотрудничества с РЖД, группой РБЕ и T2, направленного на развитие гастрономического сервиса в железнодорожных перевозках.