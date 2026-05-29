Японского мафиози арестовали за накопление бонусных авиамиль

Японского мафиози арестовали за накопление бонусных авиамиль, пишет Sora News.

Полиция префектуры Фукуока задержала 42-летнего Юту Хираяму, которого считает участником якудза, связанного с преступным синдикатом Кудо-кай.

Следствие утверждает, что с июня по ноябрь 2023 года мужчина совершил девять внутренних авиаперелетов по Японии и накопил 4224 бонусные мили по программе лояльности одной из авиакомпаний.

Проблема оказалась не в самих перелетах, а в правилах программы. Согласно условиям, ее участниками не могут быть члены организованных преступных группировок. Используя бонусный счет, Хираяма фактически подтверждал, что не связан с преступным миром.

Полиция расценила это как мошенничество, поскольку накопленные мили можно обменять на скидки и бонусы общей стоимостью около $27 долларов.

При этом мужчина зарегистрировался в программе ещt в 2013 году, когда такого запрета не существовало. Однако в 2022 году авиакомпания обновила правила и добавила пункт о запрете участия для членов якудза.

Теперь Хираяме грозит уголовное разбирательство, а все накопленные мили, вероятнее всего, будут аннулированы.

Ранее в Японии полицейский заявил о бомбе в ресторане, так как не хотел идти на свою прощальную вечеринку.

 
