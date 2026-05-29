Полицейский заявил о бомбе в ресторане, так как не хотел идти на свою прощальную вечеринку

Японец сообщил, что ресторан заминирован, чтобы не идти на прощальную вечеринку

Японский полицейский сообщил о бомбе в ресторане, потому что не хотел идти на собственную прощальную вечеринку, пишет Japan Today.

Как пишут СМИ, ресторан в городе Сага получил тревожный звонок. Неизвестный приказал сотрудникам проверить вход, где они нашли записку с надписью: «Я заложил бомбу».

В заведении в тот вечер должна была проходить прощальная вечеринка для сотрудника полиции. Из-за угрозы мероприятие отменили, а посетителей эвакуировали. Позже выяснилось, что никакой взрывчатки не было.

Расследование привело к неожиданному результату — автором ложной угрозы оказался сам полицейский, в честь которого и планировали праздник.

Мужчина признался, что просто не хотел присутствовать на собственной прощальной вечеринке перед увольнением из полиции.

В итоге шутка обернулась серьезными последствиями. Вместо спокойного ухода со службы офицер получил дисциплинарное взыскание, его увольнение отложили на месяц, а материалы дела передали в прокуратуру.

Теперь японцу грозит ответственность за ложное сообщение об угрозе и воспрепятствование работе учреждения.

