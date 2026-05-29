В Нягани провели спортивные соревнования для детей и взрослых

В Нягани в честь Года единства провели спортивный фестиваль

В Нягани при поддержке «Роснефти» провели спортивный фестиваль, посвященный Году единства народов России, сообщает пресс-служба компании.

В состязаниях приняли участие сотрудники АО «РН-Няганьнефтегаз», молодые специалисты, семьи нефтяников и жители города.

В рамках фестиваля для участников провели забеги на 1 км, соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната, жиму штанги лежа, дартсу и прыжкам в длину.

Для участников организовали интерактивные площадки и зоны отдыха. Для детей организаторы провели спортивные эстафеты, конкурсы и подвижные игры. Кроме того, всем детям вручили подарки, а для гостей провели беспроигрышную лотерею.

Также обладателям лучшим национальных образов и костюмов вручили памятные призы, а в завершении фестиваля провели дружеское чаепитие.