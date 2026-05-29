Совфед предупредил о рисках платных функций Instagram и Facebook

Baza: оплату подписки сервисов Meta могут связать с финансированием экстремизма
Использование новых платных функций в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и других сервисах компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) может подпадать под действие законодательства о финансировании экстремистской деятельности. Об этом Telegram-каналу Baza сообщили в Совете Федерации.

В связи с этим россиянам рекомендовали воздержаться от оплаты подписок на сервисы компании.

Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин заявил, что Meta имеет статус экстремистской организации, поэтому к любой ее деятельности следует относиться с учетом этого обстоятельства. По его словам, пользоваться тем, что признано экстремистским, не следует.

Meta запустила платную подписку в Instagram, Facebook и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Новые функции позволяют анонимно просматривать чужие истории, продлевать срок публикации собственных сториз на сутки, а также видеть, кто из подписчиков просматривал историю повторно.

Ранее россиянам напомнили о новых правилах платной подписки на онлайн-сервисы.

 
