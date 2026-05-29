В МЧС России ответили на слухи о нововведении с мобильными телефонами на АЗС

МЧС России не рассматривает введение ограничений на использование сотовых на АЗС
Информация о том, что МЧС России решило ввести запрет на использование мобильных телефонов на автомобильных заправочных станциях (АЗС), не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — говорится в сообщении.

29 мая управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева рассказала, что с 1 июня МЧС России и топливные компании якобы введут новые противопожарные требования к работе АЗС. Речь идет о запрете использования мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку в таких ситуациях есть риск возникновения случайной искры.

По словам специалиста, отдельной административной ответственности за данное нарушение не предусмотрено. Но поскольку АЗС являются частной территорией, их владельцы имеют право отказать клиенту в обслуживании, отменить оплату покупки, внести человека в черный список и применить к нему ряд иных санкций.

