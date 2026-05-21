Неизвестный хищник растерзал человека в пригороде Токио

В японской префектуре Яманаси у подножия горы Мицугэ неизвестный хищник напал на человека, жертву без признаков жизни нашли в 100 метрах от туристической тропы. Об этом сообщает Japan Today.

По данным полиции, сотрудник правоохранительных органов отправился в поход в свой выходной, во время прогулки он заметил лежавшего около тропы человека без признаков жизни. Рядом с были найдены рюкзак и палки для трекинга.

Пол и возраст туриста пока установить не удалось. Рядом с местом обнаружения также нашли следы крупного хищника. Следователи предполагают, что на человека мог напасть медведь, но версия с нападением другого животного также рассматривается.

До этого в Австралии акула напала на подводного охотника. По данным полиции, мужчина плавал в районе рифа Horseshoe Reef. После происшествия его на лодке доставили к берегу, где его уже ждали медики. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

Ранее в Японии медведь напал на туриста из России.