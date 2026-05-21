Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Неизвестный хищник растерзал человека в пригороде Токио

В Японии неизвестный зверь растерзал туриста
Issei Kato/Reuters

В японской префектуре Яманаси у подножия горы Мицугэ неизвестный хищник напал на человека, жертву без признаков жизни нашли в 100 метрах от туристической тропы. Об этом сообщает Japan Today.

По данным полиции, сотрудник правоохранительных органов отправился в поход в свой выходной, во время прогулки он заметил лежавшего около тропы человека без признаков жизни. Рядом с были найдены рюкзак и палки для трекинга.

Пол и возраст туриста пока установить не удалось. Рядом с местом обнаружения также нашли следы крупного хищника. Следователи предполагают, что на человека мог напасть медведь, но версия с нападением другого животного также рассматривается.

До этого в Австралии акула напала на подводного охотника. По данным полиции, мужчина плавал в районе рифа Horseshoe Reef. После происшествия его на лодке доставили к берегу, где его уже ждали медики. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

Ранее в Японии медведь напал на туриста из России.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!