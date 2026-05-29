Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Кинолог рассказал, что нужно собаке для путешествия на самолете

Кинолог Голубев: для путешествия с собакой на самолете требуется ветпаспорт
Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Во время путешествия с собакой на самолете необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт питомца со всеми актуальными отметками. Об этом RT сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Ключевое требование здесь — прививка от бешенства, которая должна быть сделана не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 12 месяцев до поездки», — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что каждая страна устанавливает собственные правила ввоза животных, поэтому универсального списка правил не существует. Однако в некоторых зарубежных направлениях требования оказываются значительно строже. Например, для некоторых таких поездок нужны чипирование и тест на титр антител к бешенству.

Кинолог также подчеркнул, что единых правил для авиакомпаний нет. Условия могут различаться исходя из веса и размера переноски, поэтому всегда следует заранее их уточнять. При этом особенно крупные собаки во время перелета должны быть в специальном отапливаемом багажном отсеке.

До этого Голубев предупреждал, что в теплое время года одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают как в лесах, так и во дворах и городских парках. Хозяевам, по его словам, необходимо внимательно следить за состоянием питомцев после каждого выхода на улицу. При обнаружении клеща следует с особой аккуратностью вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента, выкручивая и стараясь не повредить брюшко паукообразного.

Ранее ветеринар перечислила правила оказания первой помощи питомцам на даче.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!