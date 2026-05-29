Кинолог рассказал, что нужно собаке для путешествия на самолете

Во время путешествия с собакой на самолете необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт питомца со всеми актуальными отметками. Об этом RT сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Ключевое требование здесь — прививка от бешенства, которая должна быть сделана не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 12 месяцев до поездки», — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что каждая страна устанавливает собственные правила ввоза животных, поэтому универсального списка правил не существует. Однако в некоторых зарубежных направлениях требования оказываются значительно строже. Например, для некоторых таких поездок нужны чипирование и тест на титр антител к бешенству.

Кинолог также подчеркнул, что единых правил для авиакомпаний нет. Условия могут различаться исходя из веса и размера переноски, поэтому всегда следует заранее их уточнять. При этом особенно крупные собаки во время перелета должны быть в специальном отапливаемом багажном отсеке.

До этого Голубев предупреждал, что в теплое время года одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают как в лесах, так и во дворах и городских парках. Хозяевам, по его словам, необходимо внимательно следить за состоянием питомцев после каждого выхода на улицу. При обнаружении клеща следует с особой аккуратностью вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента, выкручивая и стараясь не повредить брюшко паукообразного.

