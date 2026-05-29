В Сургуте самолет вернули на стоянку из-за дебошира на борту

В Сургуте экипаж вернул самолет на стоянку после дебоша вахтовика на борту

Жителя Самарской области задержали в аэропорту после дебоша на борту самолета. Об этом сообщает пресс-службе транспортной полиции Урала.

Инцидент произошел на воздушном судне, следовавшем из Сургута в Самару. 36-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения отказывался пристегивать ремень безопасности. Когда ему сделали замечание, мужчина стал оскорблять персонал.

В результате командир решил вернуть самолет на стоянку, чтобы высадить дебошира. Сотрудники МВД задержали самарца.

«Мужчина плохо ориентировался в пространстве и невнятно разговаривал», – сообщается в публикации.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов мужчина пояснил, почему был пьян. За некоторое время до полета он узнал, что у друга родился сын, поэтому решил отметить. Сам задержанный приехал в Сургут на вахту.

В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве, мужчину оштрафовали.

