Нутрициолог раскрыла неочевидную причину постоянной усталости

Чувство усталости может возникать из-за колебания уровня сахара в крови или недостатка белка в организме. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

«Одна из главных причин усталости — резкие скачки глюкозы в крови. Если завтрак состоит из кофе и чего-то высокоуглеводного, в организме происходит быстрый подъем энергии, но за ним следует такой же резкий спад. Речь не обязательно о сладком — даже полезные завтраки могут давать такой эффект. Например, овсянка с фруктами, гранола, хлеб и даже сырники. Через несколько часов снова хочется есть, снижается концентрация, появляются сонливость и раздражительность», — объяснила эксперт.

По ее словам, чувство усталости также может быть связано с неправильным питанием. Если человек на протяжении всего дня пропускает приемы пищи, а вечером «набрасывается на еду», то его организм находится в постоянном стрессе. Такое состояние негативно сказывается на качестве сна, уровне кортизола и восстановлении организма.

Нутрициолог добавила, что постоянная усталость может быть и из-за дефицита белка. Это вещество помогает человеку дольше оставаться сытым, поддерживает уровень его энергии, принимает участие в восстановлении тканей и нормальной работе иммунитета. При этом нехватка белка приводит к слабости, постоянному чувству голода и отсутствию энергии.

Также на самочувствие оказывают влияние недостаток клетчатки и избыток ультрапереработанных продуктов в рационе. Кроме того, по словам эксперта, усталость может быть вызвана дефицитом железа, витамина D, витаминов группы B, проблемами со здоровьем щитовидной железы и нарушениями сна.

Психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса Ясно Мария Игнатьева до этого рассказала «Газете.Ru», что ранние сигналы выгорания дают возможность остановиться до того, как состояние станет хроническим и начнет влиять на здоровье, отношения и качество жизни. Первым признаком, по словам специалиста, является усталость, которая не проходит даже после отдыха.

Ранее россиянам рассказали, к каким проблемам приведет хронический недосып.

 
