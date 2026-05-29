В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелись предприятие и объекты ТЭК

Бочаров: пожар произошел на химпредприятии в Волжском из-за обломков БПЛА
Николай Хижняк/РИА Новости

Несколько возгораний зафиксировали в Волгоградской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По его словам, упавшие на землю обломки дронов спровоцировали пожар на территории химического предприятия в городе Волжский. На юге Волгограда загорелись объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Также были выявлены локальные возгорания.

Губернатор подчеркнул, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали все пожары.

Более того, на заводе синтетического волокна в Волжском пострадали два человека — 60-летний мужчина и 55-летняя женщина. Первого спасти не удалось, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один человек пострадал в доме на улице Вершинина в Волгограде. Медики на месте оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Всего в ночь на 29 мая над территорией России сбили 208 украинских БПЛА. Часть дронов перехватили над акваторией Азовского моря, Крымом и Краснодарским краем. Также атаки отразили в 11 областях, включая Волгоградскую.

Ранее в Ярославской области после налета беспилотников загорелись резервуары с топливом.

 
