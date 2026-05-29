В Ярославле отменили ограничения движения, введенные из-за атаки БПЛА

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено
Илья Наймушин/РИА Новости

В Ярославле отменили ограничения движения транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил глава региона.

Движение транспорта ограничили в Ярославле в ночь на 29 мая. Решение было принято в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ярославскую область.

По данным министерства обороны России, в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 208 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаку беспилотников самолетного типа отражали в период с 20:00 мск 28 мая до 7:00 мск 29 мая. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря. Кроме того, БПЛА сбили в Крыму, Краснодарском крае и 11 областях. Среди них — Ярославская, Владимирская, Белгородская, Орловская, Саратовская, Курская, Воронежская, Тверская, Брянская, Ростовская, Волгоградская.

Ранее дрон ВСУ врезался в жилой дом в Волгограде.

 
