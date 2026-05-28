Юрист объяснил, может ли вуз не принять диплом, написанный ИИ, и как будет это доказывать

Вуз вправе не принять дипломную работу, если установлено, что она написана с помощью искусственного интеллекта без должной переработки и самостоятельного вклада студента. Об этом «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

По его словам, ключевым требованием к дипломным работам во всех вузах является оригинальность и самостоятельность.

«Процент оригинальности в требованиях каждого учебного заведения разный, но обычно это от 60% до 80% оригинального, самостоятельно написанного текста. В некоторых вузах текст, написанный ИИ, не относят к заимствованиям, а запрещают полностью, в некоторых допускают некий процент», — отметил он.

Юрист Печников рассказал о том, как преподаватели вычисляют и борются с участием ИИ в написании дипломных работ:

«Во-первых, зачастую преподаватели сами видят, что текст написан искусственным интеллектом, по определенным особенностям, отсутствию эмоций, неуместным вставкам и знакам препинания. Однако студенты начинают оспаривать такие утверждения, и доказать правоту преподавателя бывает довольно сложно. Во-вторых, существуют сервисы для проверки текста на оригинальность. По итогам проверки такие сервисы выдают отчет, который будет являться прямым объективным доказательством того, что текст сгенерирован ИИ».

Безусловно, развитие ИИ не стоит на месте, он обучается написанию текстов, все более приближенных к написанным человеком. Отличить такой текст становится все сложнее, считает юрист.

«Поэтому, как мне кажется, преподавателям придется уповать лишь на сам процесс защиты диплома, в ходе которого можно задать студенту вопросы и понять, разбирается ли он в написанном тексте или даже не приложил руку к его написанию», — заключил он.

