Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Юрист объяснил, может ли вуз не принять диплом, написанный ИИ, и как будет это доказывать

Юрист Печников: вуз имеет право не принять диплом, который написал ИИ
Shutterstock/FOTODOM

Вуз вправе не принять дипломную работу, если установлено, что она написана с помощью искусственного интеллекта без должной переработки и самостоятельного вклада студента. Об этом «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

По его словам, ключевым требованием к дипломным работам во всех вузах является оригинальность и самостоятельность.

«Процент оригинальности в требованиях каждого учебного заведения разный, но обычно это от 60% до 80% оригинального, самостоятельно написанного текста. В некоторых вузах текст, написанный ИИ, не относят к заимствованиям, а запрещают полностью, в некоторых допускают некий процент», — отметил он.

Юрист Печников рассказал о том, как преподаватели вычисляют и борются с участием ИИ в написании дипломных работ:

«Во-первых, зачастую преподаватели сами видят, что текст написан искусственным интеллектом, по определенным особенностям, отсутствию эмоций, неуместным вставкам и знакам препинания. Однако студенты начинают оспаривать такие утверждения, и доказать правоту преподавателя бывает довольно сложно. Во-вторых, существуют сервисы для проверки текста на оригинальность. По итогам проверки такие сервисы выдают отчет, который будет являться прямым объективным доказательством того, что текст сгенерирован ИИ».

Безусловно, развитие ИИ не стоит на месте, он обучается написанию текстов, все более приближенных к написанным человеком. Отличить такой текст становится все сложнее, считает юрист.

«Поэтому, как мне кажется, преподавателям придется уповать лишь на сам процесс защиты диплома, в ходе которого можно задать студенту вопросы и понять, разбирается ли он в написанном тексте или даже не приложил руку к его написанию», — заключил он.

Ранее россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!