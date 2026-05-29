Врач назвал пять неочевидных привычек, которые спасают мозг

Врач Ильницкий: «пивной» живот — это висцеральный жир, он опасен для мозга

«Пивной» живот, плохое зрение и редкие выходы на природу ускоряют когнитивные нарушения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Ильницкий, врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.net», доктор медицинских наук.

По его словам, многие боятся старческого слабоумия, но начинают думать о нем только после 65 лет. Врач советует соблюдать гигиену поведения для мозга уже в молодом возрасте. И речь не только о питании и сне.

«Лучше заниматься спортом или гулять вместе с кем-то, потому что дополнительно включается социализация и общение», — объясняет Ильницкий. Одиночная физическая активность тоже полезна, но если вы идете на тренировку вдвоем или в группе, эффект защиты мозга выше.

Следите за показателями своего организма. Контролируйте индекс массы тела, артериальное давление, частоту пульса, уровень холестерина и глюкозы. Отклонение любого из этих параметров нужно мягко и своевременно корректировать.

Выбирайте зеленые районы. Высокая концентрация поллютантов (микропластик, продукты сгорания углеводородов) сегодня считается одним из рисков деменции. Ильницкий называет это квазиинфекционным процессом. Вредные частицы запускают воспаление, окислительный стресс и увеличивают выработку веществ, которые как раз приводят к заболеванию, это напоминает то, как организм человека взаимодействует с микроорганизмами.

«Если есть возможность, выбирайте район с зелеными насаждениями или хотя бы на выходных выезжайте на природу», — советует эксперт.

Сбросьте 3–5% веса. Висцеральный жир, который часто скапливается вокруг внутренних органов, но визуально заметен в области живота, выделяет провоспалительные цитокины — молекулы, которые повреждают головной мозг и со временем могут вызвать деменцию.

Проверьте зрение. «Когда человек плохо видит, снижается объем информации, поступающей в мозг. А это уже считается фактором риска когнитивных нарушений», — подчеркивает Ильницкий.

Озаботиться профилактикой деменции полезно задолго до пенсии. Уже в 35 лет у мужчин может появиться «пивной» живот — а это сигнал о накоплении висцерального жира, опасного для мозга. «Если живот возник рано, нужно приводить в порядок образ жизни, вовремя обращаться к врачам и лечить выявленные заболевания», — отмечает Ильницкий. Чем раньше будут приняты меры, тем дольше сохранится ясное мышление.

После 65 лет одной бдительности мало, нужна регулярная проверка. Попросите близкого человека назвать три слова, отвлекитесь на разговор, а затем повторите эти слова.

«Не получилось? Это повод посетить своего врача и заодно проверить слух, зрение, давление, сахар, настроение и вес — все это в комплексе помогает заметить проблему на старте», — резюмировал он.

